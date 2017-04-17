Медицинское оборудование и техника от поставщика

Лучшие предложения
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Мы занимаемся комплексным оснащением медицинских учреждений, техническим обслуживанием и ремонтом медицинской техники с 2005 года.
Дорогие друзья, целью нашей компании, является поставка медицинских изделий клиентам по лучшим ценам. Это достигается за счет дилерских соглашений с крупнейшими международными и российскими компаниями, производящими качественную продукцию для медицины
Прямые поставки продукции без посредников
Благодаря этому вы сможете получить оборудование по цене, рекомендованной самими производителями.
Подтвержденное качество оборудования
При желании и необходимости вы можете запросить документы и сертификаты на любой вид оборудования. Наше сотрудничество с производителями происходит только на официальной основе в рамках законодательства.
Комплексное обслуживание продукции
Вы сможете положиться на наш опыт в вопросах безопасной доставки, квалифицированной установки, быстрого обучения персонала, качественного сервисного и послегарантийного обслуживания любого оборудования.
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Часто задаваемые вопросы
Преимущества сотрудничества с нами
- Консультация и подбор оптимального оборудования, по вашим потребностям.
- Подбор оборудования под лицензирование
- Подбор оборудования по стандартам оснащения, сервисное обслуживание и ремонт.
- Доставка продукции точно в срок.
Гарантии качества при работе с нами
- Все оборудование поставляется напрямую от производителей или представительств в России
- Производится гарантийное и постгарантийное обслуживание
- Наличие Лицензий и Сертификатов РФ.
С кем мы сотрудничаем
- Государственные больницы
- Медицинские центры и клиники.
- Врачи частной практики
- ЛПУ
- Дилеры
Обучение
- Мы занимаемся сертифицированным обучением сотрудников работе с оборудованием.
- Обучением врачей на месте.
- Оказываем информационно техническую поддержку.
- Обучаем менеджеров.
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05.10.2022
Международная специализированная выставка высокотехнологичной медицинской техники и оборудования "Индустрия здоровья 2022"
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21.01.2020
Компания Киль-Казань провела специальную оценку условий труда
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16.10.2018
23-ая Международная специализированная выставка «Индустрия здоровья. Казань»
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26.10.2017
Всероссийский конгресс медицинских сестер
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18.10.2017
22-я международная специализированная выставка «Индустрия здоровья. Казань»
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21.04.2017
Республиканская конференция: "Ультразвуковая диагностика заболеваний сосудов".
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19.04.2017
Мастер-класс по применению автоматического устройства сердечной-легочной реанимации LUCAS-2
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17.04.2017
Всероссийская конференция “Современный этап развития науки и практики медицинской реабилитации и спортивной медицины в России»
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