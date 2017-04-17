Медицинское оборудование и техника от поставщика
ООО "Компания
Киль-Казань"
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Лучшие предложения

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Рециркулятор ОРБ-1П «POZIS», РОССИЯ

Под заказ

Кровать "Медицинофф" B-16 (четырехсекционная)

Под заказ

Видеоэндоскопическая система Olympus Axeon CV-V1, Япония

Кушетка медицинская смотровая АСК КМС.01.00, Россия

УЗИ cканер Mindray DC-70 Series

Под заказ

Автоматический гематологический анализатор Mindray ВС-30s

Под заказ

Кровать "Медицинофф" B-16 (четырехсекционная)

Под заказ

Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 "POZIS"

Под заказ

Мы занимаемся комплексным оснащением медицинских учреждений, техническим обслуживанием и ремонтом медицинской техники с 2005 года.


Дорогие друзья, целью нашей компании, является поставка медицинских изделий клиентам по лучшим ценам. Это достигается за счет дилерских соглашений с крупнейшими международными и российскими компаниями, производящими качественную продукцию для медицины

Прямые поставки продукции без посредников

Благодаря этому вы сможете получить оборудование по цене, рекомендованной самими производителями.

Подтвержденное качество оборудования

При желании и необходимости вы можете запросить документы и сертификаты на любой вид оборудования. Наше сотрудничество с производителями происходит только на официальной основе в рамках законодательства.

Комплексное обслуживание продукции

Вы сможете положиться на наш опыт в вопросах безопасной доставки, квалифицированной установки, быстрого обучения персонала, качественного сервисного и послегарантийного обслуживания любого оборудования.

С нами сотрудничают

Philips Healthcare
Все товары бренда
Pozis
Все товары бренда
Weinmann
Все товары бренда
Mindray
Все товары бренда
Olympus
Все товары бренда
GE Healthcare
Все товары бренда
Canon Medical
Все товары бренда
Medtronic
Все товары бренда
Мелитта
Все товары бренда
ТД Айболит
Все товары бренда
Орторент
Все товары бренда
РеаМед
Все товары бренда
BEKA Hospitec
Все товары бренда
Fujifilm Medical Systems
Все товары бренда
Schiller
Все товары бренда
АСК
Все товары бренда
Медицинофф
Все товары бренда
Stryker
Все товары бренда
BOWA
Все товары бренда
Air Liquide
Все товары бренда

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Часто задаваемые вопросы

Преимущества сотрудничества с нами

- Консультация и подбор оптимального оборудования, по вашим потребностям.
- Подбор оборудования под лицензирование
- Подбор оборудования по стандартам оснащения, сервисное обслуживание и ремонт.
- Доставка продукции точно в срок.

Гарантии качества при работе с нами

- Все оборудование поставляется напрямую от производителей или представительств в России
- Производится гарантийное и постгарантийное обслуживание
- Наличие Лицензий и Сертификатов РФ.

С кем мы сотрудничаем

- Государственные больницы
- Медицинские центры и клиники.
- Врачи частной практики
- ЛПУ
- Дилеры 

Обучение

- Мы занимаемся сертифицированным обучением сотрудников работе с оборудованием.
- Обучением врачей на месте.
- Оказываем информационно техническую поддержку.
- Обучаем менеджеров.

Наши новости

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05.10.2022

Международная специализированная выставка высокотехнологичной медицинской техники и оборудования "Индустрия здоровья 2022"

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21.01.2020

Компания Киль-Казань провела специальную оценку условий труда

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16.10.2018

23-ая Международная специализированная выставка «Индустрия здоровья. Казань»

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26.10.2017

Всероссийский конгресс медицинских сестер

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18.10.2017

22-я международная специализированная выставка «Индустрия здоровья. Казань»

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21.04.2017

Республиканская конференция: "Ультразвуковая диагностика заболеваний сосудов".

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19.04.2017

Мастер-класс по применению автоматического устройства сердечной-легочной реанимации LUCAS-2

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17.04.2017

Всероссийская конференция “Современный этап развития науки и практики медицинской реабилитации и спортивной медицины в России»

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